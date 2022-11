Incidente in cantiere | operaio si frattura una gamba

(Di lunedì 21 novembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Avrebbero potuto essere anche più gravi le conseguenze dell’sul lavoro avvenuto nella mattinata di lunedì 21 novembre a Lainate, dove unstava lavorando insula Lainate:cade e silaL’è avvenuto attorno alle 8.30, in una palazzina di Lainate, in via Friuli 36: nella ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

LegnanoNews.com

Galleria fotograficasul lavoro a Lainate 4 di 4 L'uomo, 56 anni, è stato portato all'ospedale Galeazzi in codice giallo. In posto per Aps Vvf, Polizia Locale e 118 e personale dell'Ats. ...... Marta Traba, Manuel Scorza e Jorge Ibargüengoitia avvenuta in unaereo nel 1983, vicino ... Con un patto conveniente, decidono di trasformare un vecchionavale nella loro amata casa, ... Operaio si ferisce a Lainate in un cantiere edile In una villetta in ristrutturazione il distacco di una parte dell'intonaco ha provocato una caduta e la frattura di una gamba del lavoratore.Intervista al deputato di Sinistra italiana finito in una tempesta politica e mediatica per un'indagine da parte della procura di Latina: "Solo fango ...