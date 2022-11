Incidente a Cassino | perde la vita un operaio in un tragico modo

Uno schianto all'ora di pranzo tra una vettura e uno scuolabus, paura e traffico in tilt a. Ferita, per fortuna in modo lieve, una bambina. Paura per l'urto: al momento dell'nessun altro alunno era a bordo. La piccola è stata trasferita in ospedale. Ricostruzione al vaglio ......poche difficoltà le fiamme che hanno divorato l'auto) e gli agenti della Sottosezione A1 di,...in autostrada, trentacinquenne muore investito da un'auto Ieri alle 13:41 Investimento ...L’impatto tra un mezzo pesante e un motociclo è avvenuto nel tratto tra Castel San Giorgio e Nocera Pagani in direzione Caserta, dove si registra un chilometro di coda Un incidente stradale è avvenuto ...Scontr auto-scuolabus all'incrocio: una bambina finisce in ospedale. L'incidente si è verificato oggi, dopo le 13. Teatro del sinistro, ancora una volta, l'incrocio di ...