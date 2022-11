I Mondiali cambiano i palinstesti di RaiUno e RaiDue | da l' ”Eredità” a “La vita in diretta” | ecco i nuovi orari

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 novembre 2022) Il Qatar entra nella storia deicon una sconfitta, un ko per i padroni di casa firmato dall’Ecuador. La doppietta di Valencia archivia la gara inaugurale di una competizione partita tra le polemiche e, soprattutto, senza Italia. 64 partite, 32 squadre, 8 gironi: tutte in onda in esclusiva sulle reti Rai, azienda finita nel mirino anche per l’importante investimento vicino ai 200 milioni di euro. Il pubblico sportivo ha però risposto presente, garantendo ottimi ascolti alla prima rete del servizio pubblico. Prima con la cerimonia di apertura, vista da 4.097.000 spettatori con il 30,1% di share, poi con la gara vera e proprio alle 17 che ha incollato allo schermo ben 4.657.000 con il 29,5% di share. Numeri importanti per una sfida non considerata di cartello. Un risultato numericamente superiore alla partita della Nazionale, in prima serata sempre Rai1 ha ...