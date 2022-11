Gf Vip | In Arrivo Due Nuove Vippone!

Leggi su gossipnews.tv

(Di lunedì 21 novembre 2022) Al Grande fratello Vip sono indueVippone. Il loro ingresso avverrà nelle prossime settimane, prima delle vacanze di Natale. Il focolaio di Covid scoppiato nella Casa ha scombinato i piani degli autori che, a questo punto, hanno urgenza di rimpolpare il cast quanto prima. Ma chi sono queste duegieffine? Ecco i dettagli! La vincitrice dell’Isola 2007 al Gf Vip Gli autori del Gf Vip devono correre urgentemente ai ripari per rimpolpare il cast dei concorrenti. Dopo il focolaio di Covid scoppiato nella Casa di Cinecittà, molti Vipponi sono in isolamento. In attesa che possano rientrare in gioco, la produzione del reality avrebbe deciso di anticipare l’ingresso di nuovi concorrenti. Secondo quanto riferisce The Pipol Tv, proprio l’emergenza farà sì che tre nuovi Vipponi possano entrare in gioco ancor prima delle vacanze ...