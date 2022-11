Coppa Davis | l' Italia senza Berrettini e Sinner ci prova lo stesso

Leggi su agi

(Di lunedì 21 novembre 2022) AGI - Se gli azzurri fossero al completo probabilmente non ce ne sarebbe per nessuno. Matenuto a casa da un tendine ammaccato della mano destra, e conpresente a Malaga sì, ma esclusivamente per sostenere i compagni (non si è ancora ripreso dall'infortunio al piede sinistro) non è così semplice pronosticare chi, tra, Australia, Olanda, Spagna, Croazia, Usa, Canada, Germania sarà la squadra che alzerà la2022. Musetti, Sonego, Fognini e Bolelli avranno qualche giorno in più per allenarsi visto che il quarto di finale contro gli Usa è in programma giovedì alle 10. I primi a scendere in campo martedì 22 saranno l'Australia (con Alex De Minaur come pezzo forte, Thanasi Kokkinakis e i doppisti Ebden e Purcell) e l'Olanda, la sorpresa di questa ...