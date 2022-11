Caso D’Onofrio | bordata dalla Serie A | “L’AIA ci deve delle spiegazioni!

(Di lunedì 21 novembre 2022) L’amministratore delegato della LegaA Luigi De Siervo è stato intervistato su Rai GR Parlamento nell’ ambito del programma La Politica nel Pallone e ha espresso la sua opinione su tantissimi temi caldiultime settimane. Meritano di essere menzionate le sue parole sull’ormai noto. La tempesta che si è abbattuta su tutta la classe arbitrale è consistente e imbarazza l’intera AIA, in cuiricopriva un ruolo apicale. De Siervo ha usato parole severe: “È una vicenda incredibile e inquietante. Non mi sento tranquillo, comeA seguiamo con attenzione e rispetto per chi sta indagando, ma questa cosa richiede spiegazioni convincenti. Se è vero quello che leggiamo viene difficile capire come potesse ricoprire certi ruoli. vorrei capire com’è stato ...

Il presidente dell'Aia Alfredo Trentalange risponde al suo predecessore, Marcello Nicchi , che lo aveva tirato in causa sulla nomina di Rosario, ex procuratore capo e componente della Commissione di Disciplina Nazionale, arrestato recentemente con l'accusa di traffico internazionale di stupefacenti. Trentalange ha inviato a Nicchi ...In casa AIA è esplosa la vicenda legata all'arresto del procuratore capo. Cosa pensa e cosa crede possa accadere 'È una vicenda incredibile e inquietante. Non mi sento tranquillo, come ...