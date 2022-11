Carcere di Foggia | detenuto suicida | il quinto dall’inizio dell’anno Sappe | sembra non voler finire la maledizione

(Di lunedì 21 novembre 2022) Stralcio ddel comunicato diffuso dal sindacato di polizia penitenziarianonlache avvolge ildiche ne ha fatto il penitenziario con maggior suicidi(5) della nazione. A tre mesi circa dall’ultimo suicidio, questa notte un giovane nigeriano di quasi 40 anni arrestato giovedi 17 novembre per concorso in estorsione, rinchiuso nel reparto accoglienza deldicon il suo coimputato, si è impiccato. Purtroppo l’agente in servizio nel reparto ha cercato di salvare ilintervenendo prontamente, ma il nodo al collo fatto con le lenzuola che aveva appeso alle grate del bagno, non ha lasciato scampo. ...

l'Immediato

Era inper reati contro il patrimonio e sarebbe tornato in libertà nel giro di pochi mesi. ... con un triste primato detenuto proprio dalla casa circondariale di, assieme a quella di San ...... in provincia di. Per loro è scattato l' arresto . Il 36enne è stato posto in custodia cautelare presso ildi Larino, in provincia di Campobasso, mentre la donna si trova attualmente ... Ancora una tragedia a Foggia, detenuto si impicca in cella. Picco di suicidi nel carcere di via delle Casermette Stralcio ddel comunicato diffuso dal sindacato di polizia penitenziaria Sappe: Sembra non voler finire la maledizione che avvolge il carcere di Foggia che ne ha fatto il penitenziario con maggior suic ...Il Sappe: "Non sarebbe dovuto nemmeno entrare nel penitenziario. Per la legge Severino (porte girevoli) vecchia di anni ma mai rispettata, bisogna attendere l'udienza di convalida" ...