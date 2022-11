Calcio | Mondiali 2022 Alphonso Davies recuperato dall’infortunio | buone notizie per il Canada

(Di lunedì 21 novembre 2022) Ormai sono cominciati da due giorni idiin Qatar, la fase a gironi comincia ad entrare nel vivo. Ilesordirà mercoledì sera contro il Belgio in una sfida difficile. I nordamericani si dovranno giocare la qualificazione anche con Croazia e Marocco. Perciò è fondamentale recuperare la stella della squadra,. Il terzino sinistro è riuscito a guarireal tendine del ginocchio che l’aveva messo fuori gioco nelle ultime partite con il Bayern Monaco. Il laterale era uscito in barella nella partita contro l’Hertha Berlino e la sua partecipazione al Mondiale era a rischio, poi l’infortunio si è rivelato meno grave del previsto. “Sono pronto per cominciare. Sono contento di essere qui, ho temuto di non esserci e non vedo ...

C'è grande attesa per l'esordio della Francia ai. Per i Bleus la difesa del titolo iridato inizia con la sfida all'Australia di Arnold. Un remake del match di Russia 2018, quando una Francia super favorita (come lo è oggi) vinse soffrendo: ...Comincia con un pareggio l'avventura degli Stati Uniti aiin Qatar . La squadra del centrocampista della Juventus McKennie non è riuscita ad imporsi ...del secondo tempo si guadagna un...Nel match valido per il girone B dei Mondiali, Usa in vantaggio nel primo tempo, nella ripresa il pari su rigore AR-RAYYAN (QATAR) (ITALPRESS) -