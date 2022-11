Bitonto | crollo parziale dell’antico ponte romano Maltempo

(Di lunedì 21 novembre 2022) Una parte, a, è venuta meno a causa della pioggia delle scorse ore. Intervento di vigili del fuoco, polizia e polizia locale per la messa in sicurezza e l’interdizione al traffico del tratto di strada che fra l’altro è prossimo alla villa comunale. La parte che ha ceduto è circa un metro e mezzo sotto il livello della strada. L'articolo proviene da Noi Notizie..

La cena - evento si terrà questa sera a, città pugliese da sempre capitale dell'ovicoltura, ... Dopo l'olio di semi,di produzione anche per l'extravergine di oliva. Attesi forti rincari ......57 46,39 61,23 ADELFIA 15,24 41,01 56,88 ALBEROBELLO 20,97 44,50 54,86 ALTAMURA 14,41 40,75 54,38 BARI 20,99 47,89 56,85 BINETTO 18,04 46,47 55,51 BITETTO 15,11 43,88 52,1417,63 42,37 53,54 ...Evacuate, a seguito del crollo del marciapiede e muretto del ponte di Santa Teresa, due abitazioni di via Solferino, la cui tenuta, secondo i Vigili del Fuoco, non è risultata comunque compromessa. Il ...Scuole chiuse domani a Bitonto. L'ordinanza del sindaco Francesco Paolo Ricci si è resa necessaria per ridurre la circolazione dei veicoli in seguito alla chiusura di via Solferino, arteria strategica ...