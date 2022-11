Torino | i Mondiali di Calcio occasione per Vlasic Il motivo

Leggi su calcionews24

(Di domenica 20 novembre 2022), idiin Qatar possono essere un’importante per: svelato ilCome riportato da Tuttosport, idiche partono oggi potranno essere un’importante vetrina per. Il fatasista croato, dopo un’annata no al West Ham, si sta rilanciando con ilche spera possa continuare così per far alzare ulteriormente il suo già alto valore. A fine stagione, per riscattarlo, i granata dovranno comunque versare 15 milioni agli inglesi. L'articolo proviene daNews 24.