Suor Cristina non è più suora e lascia l' Italia | motivi svelati a Verissimo

(Di domenica 20 novembre 2022) Un vero e proprio colpo di scena che ha colto di sorpresa i telespettatori del salotto dinon è piùa. Dopo aver dedicato quindici anni della sua vita alla religione, ha deciso di togliersi l'abito e di iniziare una nuova vita lontana dall'. La vincitrice di The Voice ha spiegato: "Dio non l'ho mai messo in discussione,è dentro di me, quello che sono oggi lo devo a lei". Una scelta, dunque, che ha rivoluzionato una vita che sembrava già decisa, tracciata fino alla fine dei suoi giorni sulla terra. Un percorso complesso e difficile cheScuccia ha affrontato con grande maturità e riflessione prima di affrontare questo grande passo e dire addio all'ordine a cui apparteneva....

, la vincitrice di The Voice Of Italy 2014 , ha deciso di intraprendere un nuovo percorso di vita, lasciando la vita consacrata e continuando a pensare alla musica. Ora è...non c'è più In fondo è dentro di me'. Nel 2014Scuccia ha vinto il talent The Voice. Oggi, eccoScuccia, tornata alla vita laica dopo la parentesi religiosa. '...La 34enne, conosciuta in tutto il mondo dopo la vittoria a The Voice, ha rinunciato ai voti: «Un percorso lungo» ...Suor Cristina, la vincitrice di The Voice Of Italy 2014, ha deciso di intraprendere un nuovo percorso di vita, lasciando la vita consacrata e ritornando alla musica. Ora è Cristina Scuccia.