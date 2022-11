Saman Abbas | il caso vicino a una macabra svolta

Leggi su tvzap

(Di domenica 20 novembre 2022) Potrebbero essere davvero dii resti umani ritrovati ieri sabato 19 novembre 2022 dai carabinieri del Ris nelle campagne di Novellara (Reggio Emilia), nei pressi dell’abitazione della famiglia della giovane pakistana scomparsa il 30 aprile 2021. A portare gli inquirenti sul luogo del macabro ritrovamento, sarebbe stato lo zio di, è suo il cadavere? Gli inquirenti portati sul luogo dallo zio della ragazza Danish Hasnain li avrebbe portati nella zona, a qualche centinaio di metri dalla casa in cui viveva la famiglia della giovane scomparsa il 30 aprile 2021. L’uomo, in carcere a Reggio Emilia accusato di omicidio in concorso con i cugini di, Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq, sarebbe stato accompagnato venerdì dalla polizia penitenziaria nel ...