Rangnick | il ' d s sconosciuto' che prova a rilanciare l' Austria | ' Italia molto forte'

La Gazzetta dello Sport

'il d.s.' secondo la recente definizione di Cristiano Ronaldo, sintesi del loro (mancato) rapporto la scorsa stagione a Manchester allo United. Il tecnico di Backnang, Baden - ...... per la pazienza mostrata verso un inglese venuto all'improvviso come uno' - ha ... Gazidis, gli scontri con Boban e la pazza ideaL'ingresso di Gazidis al Milan è stato ... Rangnick, il “d.s. sconosciuto” che prova a rilanciare l’Austria: “L’Italia Molto forte” La definizione di CR7 non rende giustizia a un tecnico preparato e sempre col pallino dei giovani, tre anni fa a un passo dal Milan: “Seguo sempre la A, il Napoli sta facendo una stagione spettacolare ...La sintesi dei 4 anni di Ivan Gazidis come amministratore delegato del Milan, incarico ufficialmente terminato quest'oggi.