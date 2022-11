Non vede l' ora di farlo | Sorgi | la mossa di Salvini che può stravolgere il quadro

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 20 novembre 2022) Marcelloha deciso di dedicare il suo editoriale del sabato su La Stampa a Matteoe al contatto avuto via Twitter con Elon Musk. Si tratta di un fatto “politico e psicologico” che merita un approfondimento e che secondorappresenta un indizio verso la direzione che sta prendendo “mister Tesla”, che per alcuni starebbe “accarezzando il sogno di presentarsi alle prossime elezioni presidenziali Usa nel 2024”. “Esageratamente decisionista -scriveriguardo a Musk - prima di conoscere a fondo l'azienda che ha comperato, è stata la drastica ristrutturazione che ha visto in pochi giorni messi alla porta oltre tremila dipendenti, a cui se ne sono aggiunti un migliaio contrari alle decisioni del capo e strategici per il funzionamento della rete, che potrebbero determinare un blocco di Twitter. ...