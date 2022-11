Mondiali 2022 | il tifoso dell’Ecuador diventa virale per aver schernito il Qatar con gesti di “corruzione”

(Di domenica 20 novembre 2022) Breaking: La Coppa del Mondoè iniziata con l’Ecuador che ha battuto ile un fan della nazione sudamericana ha colto l’occasione per schernire i tifosi dell’opposizione su come hanno vinto i diritti di hosting. Il torneo in Medio Oriente è stato avvolto da polemiche, l’ultima nel primo tempo quando è stato annullato un gol in apertura, cosa che Gary Lineker e gli esperti della BBC hanno definito “assurda”. Ilè stato accusato diacquistato il torneo sin da quando gli è stata assegnata la competizione nel 2010, con accuse diffuse di. I tifosi ecuadoriani sembravano al massimo perplessi dai loro ospiti, cantando che volevano birra, ma unecuadoriano sembrava voler liquidare i tifosi deltra cui era seduto, facendo ...

... con annesse polemiche, poi il giusto fair play a rasserenare gli animi in tribuna a Doha, durante il match d'apertura di Qatar. Neanche tre giri di lancette e l' Ecuador va in gol con Enner ...... anche io sono europeo e vorrei ricordarle che, senza la millenaria azione e cultura europea, molte delle Nazioni definite del Terzo Mondo, oggi, non si sarebbero trasformate in potenze. In ...AGI - Ai mondiali in Qatar la nazionale iraniana esprimerà il suo dissenso contro il regime e darà "voce" alla rivolta che da più di due mesi scuote la Repubblica islamica: l'annuncio è arrivato dal ...A 37 anni, Cristiano Ronaldo si appresta a iniziare il suo quinto e probabilmente ultimo Mondiale. Nella sterminata bacheca del fuoriclasse portoghese manca solo la Coppa del Mondo. Laureatori campion ...