(Di domenica 20 novembre 2022) Iisti del PGAarchiviano una nuova settimana di gare chiudendo unRSM(montepremi 8,1 milioni di dollari). L’evento, nato nel 2010, si è risolto nelle battute conclusive grazie al cambio di passo di. Il canadese sigla quattro birdie nella seconda metà di giornata chiudendo la kermesse con il punteggio complessivo di -19 (263 colpi) dopo l’ottimo -6 odierno. Per il nordamericano sono due le lunghezze di margine sugli sconfitti. Secondi che portano il nome dell’inglese Callum Tarren, e degli statunitensi Sahith Theegala e Brian Harman. -15 e quinta posizione per l’irlandese Seamus Power e per gli americani Cole Hammer, Joel Dahmen, Chris Stroud ed Alex Smalley. Sui percorsi par 70 e par 72 del Sea IslandClub di Saint ...

Il canadese condivide la posizione con Sahith Theegala ed Andrew Putnam, autori del terzo giro solidissimo del loro torneo, trascorso sempre nelle posizioni di testa. Foltissimo il gruppo dei ...Niente da fare per Francesco Molinari nell'ultimo torneo ufficiale dell'anno delTour. Il golfista azzurro è uscito al taglio al The RSM Classic , dopo un giro in 74 (+2) con tre bogey e un birdie. La gara vede in testa dopo due giri il terzetto composto da Andrew Putnam, ... Golf, PGA Tour: Adam Svensson si aggiudica un combattutissimo RSM Classic Dopo aver vinto la FedEx Cup Rory McIlroy conquista anche l'ordine di merito del DP World Tour. A Jon Rahm il DP World Tour Championship.Negli Stati Uniti il The RSM Classic, ultimo torneo ufficiale dell'anno solare del PGA Tour, dopo il terzo e penultimo round ha due nuovi leader. Con un totale di 198 (-14), gli americani Patrick Rodg ...