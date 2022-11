Felix Sanchez Bas | l’Aspire come la Masia Il suo Qatar apre contro Hincapié e compagni

Leggi su sportface

(Di domenica 20 novembre 2022) C’è l’inconfondibile Dna del Barcellona dietro le quinte delMondiale.Bas è il tecnico della nazionale di Doha, in procinto di scendere in campo nel match inauguralel’Ecuador. Dal 1996 al 2006 ha lavorato nelle giovanili del Barca e nellaha allenato Gerard Deulofeu, Martin Montoya, Sergi Roberto. Poi il cambio di vita in, dove è entrato nelAcademy, agenzia indipendente di fondazione governativa, ma più semplicemente un’accademia sportiva. Non solo calcio. Mutaz Essa Barshim, campione olimpico del salto in alto a Tokyo a pari merito con Tamberi, si è formato al. Nell’accademia è nata poi la generazione di calciatori che ha trionfato in Coppa d’Asia nel 2019 ma anche la classe di allenatori. ...