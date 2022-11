Colorado | arrestato un 22enne per la strage nel locale gay La polizia | «Forse un attacco alla comunità Lgbt»

(Di domenica 20 novembre 2022) Si chiama Anderson Lee Aldrich e ha 22 anni il sospettoper laavvenuta la scorsa notte aSprings, negli Stati Uniti, dove cinque persone sono state uccise in un gay club notturno. Ad annunciare l’arresto del giovane sospettato è stato il capo della, specificando che ora anche l’Fbi – l’agenzia investigativa federale – è stata coinvolta nelle indagini. Laè avvenuta intorno a mezzanotte ora, quando in Italia era già mattina. La sparatoria ha avuto luogo al Club Q, unnotturno gay diSprings, e il bilancio complessivo è di cinque morti e 18 feriti, come riporta la Cnn. La tenente della, Pamela Castro, ha fatto sapere ...

