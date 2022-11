Assassin’s Creed Valhalla | svelata la data d’uscita dell’epilogo

(Di domenica 20 novembre 2022) Finalmente è stataladell’ultimo aggiornamento diche comprende l’epilogo e molto altro Ubisoft ha da poco annunciato ladell’ultimo aggiornamento dei contenuti perche comprende l’epilogo. Con l’aggiornamento 1.6.2 puoi aspettarti nuovi contenuti per il gioco, tra cui The Last Chapter, che forniranno una conclusione “toccante e intima” alla saga di Eivor. L’epilogo uscirà precisamente il 6 dicembre e parti chiave del gioco devono essere completate prima di potervi accedere. Questi includono la trama principale e il completamento dei mitici archi narrativi di Asgard e Jotunheim. Dovrete aggiornare il vostro ...

Ubisoft ha annunciato il termine del supporto per il suo Valhalla (che potete acquistare su Amazon ). Con un post nel blog ufficiale dello studio, infatti, apprendiamo che il prossimo DLC, in uscita a dicembre, sarà anche l'ultimo atto di ...Ubisoft ha annunciato che terminerà il supporto post - lancio per Valhalla con il rilascio dell'aggiornamento The Last Chapter il mese prossimo: Sul post del blog ufficiale c'è infatti scritto: 'Il 6 dicembre rilasceremo il nostro ultimo ...