L'Agenzia internazionale per l'energia atomica segnala "espolosioni" nell'area della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia. 20 novembre 2022Per respingere qualsiasi pensiero di illecito, l'Ucraina ha chiesto all', l'organismo di ... I l laboratorio conteneva materiali pericolosi come iisotopi radioattivi utilizzati per ... Aiea, potenti esplosioni in area centrale Zaporizhzhia - Ultima Ora Mosca torna ad accusare l'Ucraina: il ministero della Difesa russo ha detto che le forze armate ucraine stanno bombardando da ieri il territorio della ...(ANSA-AFP) - VIENNA, 20 NOV - L'Agenzia internazionale per l'energia atomica segnala "potenti espolosioni" nell'area della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia. (ANSA-AFP).