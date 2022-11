“A Ballando con le stelle è tutto preparato?” Spunta fuori la verità

Tu si que vales chiude la stagione in bellezza battendo, su Rai1,le stelle . I dati Auditel dedicati agli ascolti tv di sabato 19 novembre 2022, infatti, certificano il successo del programma di Canale 5, giunto alla finale,oltre il 28,9% di share ...Lorenzo Biagiarelli è scoppiato in lacrime dopole stelle perché è arrivata la scoperta che cambia ogni ...Saranno Massimo Ranieri e Santo Versace gli ospiti di Mara Venier a “Domenica In”, in onda su Rai 1 dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma domenica 20 novembre, dalle 14 alle 15.30, quando la linea pas ...La madre di Selvaggia Lucarelli morta all’età di 79 anni per Covid. La giornalista va a “Ballando con le stelle” e sui social si scatenano gli hater Ieri mattina l’annuncio della morte della madre. In ...