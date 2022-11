WWE | Rhea Ripley tornerà a lottare a Raw dopo quasi 5 mesi

The Shield Of Wrestling

A unirsi al team delle cattive ci ha pensatoRipley, mentre siamo in attesa di conoscere la quinta e ultima componente della squadra dell'attuale Raw Women's Champion. Dove vedereSurvivor ...... Luke Gallows & Karl Anderson) Ancora una voltaRipley si è dimostrata l'asso nella manica del ...Undisputed Tag Team Championship: The Usos (C) battono Brawling Brutes (Ridge Holland & Butch) ... Lo scherzetto di Rhea Ripley, che slaccia le scarpe di un fan durante un Live Event WWE As speculated earlier, the five-on-five Men’s WarGames Match lineup was confirmed by the WWE to be the main event of the upcoming Survivor Series WarGames 2022 premium live event.On Friday night’s episode of WWE SmackDown, it was announced that Asuka will be facing off against Rhea Ripley on next week’s show. Of course, Asuka and Ripley will be on opposite sides of the women’s ...