(Di sabato 19 novembre 2022)è uno dei principali eventi dell’anno in casa WWE. La federazione è già alla ricerca dellache ospiterà la prossima edizione. Triple H e gli altri dirigenti hanno già in testa una precisa città americana.è in cima alla lista, la. Il grande evento estivo manca in questa area da molti anni. L’ultima volta risale a lontanissmo 1993.La WWE ha in mentedell’edizionedi. A riportarlo è Fightful Select. Negli ultimi anni la WWE sta tenendo il suo principale evento estivo in stadi e così sarà anche il prossimo anno. Possibilinell’area di ...

Zona Wrestling

...West Hot Wheels Unleashed LEGO CITY Undercover MotoGP 22 The Cruel King and the Great Hero Tiny Tina's Wonderlands2K22 PLAYSTATION PLUS COLLECTION (ESSENTIAL) Bloodborne Days Gone: ......Quest2 Death Stranding Deliver Us the Moon Desperados III: Become Human Dreamfall Chapters ... Legacy of Thieves Collection (PS5)2K22 (PS4) Biomutant (PS4) Cyberpunk 2077 (PS4) ELEX 2 (PS4) ... WWE: Detroit è la prima scelta come sede per SummerSlam 2023 Si pensa già a SummerSlam 2023 La WWE ha in mente tantissime idee per l’anno prossimo. Secondo quanto riportato da ‘Fightful Select', la federazione di Stamford avrebbe individuato la città di Detroit ...Passano i mesi e ovviamente si pensa anche a SummerSlam, rivelata la possibile città che ospiterà l'edizione del 2023 ...