(Di sabato 19 novembre 2022)regular season per il campionato diA1 di. Dopo l’anticipo, che ha visto il netto successo dei campioni d’ItaliaPro, oggi impegnati in Supercoppa Europea, in scena questo sabato le altre sei partite in programma. AN Brevince la sfida difficile in casa del Telimar, mentreinai liguri, a punteggio pieno a quota 15 punti, sia l’(12-4 nel derby con il Catania) che l’RN(battuto il Salerno in casa 14-10). Andiamo a scoprire tutti i: 5^Giovedì 17 novembre Distretti Ecologici Nuoto Roma-ProN e PN 9-19 Sabato 19 ...

OA Sport

Le tre […] Navigazione articoli: CampionatoA1 " Regular Season " 5giornata " La BPER R. N. Savona vince con il Salerno 14 a 10Salerno, nella piscina "Zanelli" di Savona, l'incontro valevole per la 5giornata della Regular Season del Campionato diA 1 di2022/2023. 14 a 10 è stato il risultato finale della ... Pallanuoto, Serie A1 2022-2023: risultati della quinta giornata. Ortigia e Savona restano in scia alla Pro Recco Dopo due vittorie consecutive l’Anzio cade in casa contro il Trieste perdendo 11 a 17. Una gara iniziata in salita per i biancazzurri che nel secondo e terzo tempo riescono man mano a risalire fino a ...La terza giornata del campionato di Serie A2 maschile non sorride alla Nc, che nella vasca di Pescara affonda 8-6 e resta ferma in classifica. Una gara giocata bene per due quarti dalla formazione di ...