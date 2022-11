LA MCLAREN STA VALUTANDO LA POSSIBILITÀ DI DENUNCIARE ALLA FIA I BOX DI ABU DHABI

(Di sabato 19 novembre 2022) Durante le FP2 del Gran Premio di Abu, laha scoperto qualcosa di preoccupante sul proprio box. È emerso che la striscia rettangolare di cemento dove le vetture del team si fermeranno per tutto il weekend è estremamente scivolosa. Dopo che Danny Ric ha lanciato l’rme su una “zona scivolosa davvero brutta”, Ted Kravtiz di Sky Sports F1 ha riferito che il piazzale dei box è stato recentemente ricomposto. Sebbene Lando sia riuscito a posare un po’ di gomma sul cemento nel corso della sessione, il capo dellaAndreas Seidl ha dichiarato che il suo team stadi sollevare il problema con la FIA. “Come team non siamo autorizzati a modificare la superficie qui vicino al garage o sulla griglia”, ha spiegato Seidl. “Quindi è un aspetto che dobbiamo esaminare dopo la sessione e ...

...dell'ultimo weekend dell'anno si è chiusa con una conferma dell'ottimo momento di forma che...27.268 (S) +0.635 19 7 Robert Shwartzman FERRARI 1:27.429 (S) +0.796 23 8 Daniel Ricciardo...Da quel momento il suo peregrinare lo ha portato a guidare per Renault etrascorrendo due ... Oggi, a quattro anni di distanza e con Ricciardo chevivendo il periodo più difficile della sua ...Pato O'Ward ha completato l'ultimo test stagionale con la McLaren in una sessione ufficiale di Formula 1. Dopo essere sceso in pista con la vettura di Woking nelle libere di Austin, lo messicano ha re ...Lando Norris ha avuto a disposizione soltanto la seconda sessione di prove libere sul tracciato di Abu Dhabi. Nelle PL1 infatti la sua McLaren è stata data a Pato O'Ward, pilota messicano del team di ...