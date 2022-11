James Bond | Daniel Craig vuole “voltare pagina” dopo No Time To Die

Leggi su screenworld

(Di sabato 19 novembre 2022)ha recitato in cinque film diin 15 anni e,NoTo Die, ha dichiarato di aver bisogno di “”. “Suppongo che dovrei essere molto fortunato se mi chiedessero di tornare, ma il fatto è che ho bisogno di andare avanti“, ha affermato.la morte deldiin NoTo Die, l’attore ha dichiarato al Los Angeless che era necessario “resettare” il franchise e la sua carriera. “Volevo due cose, una per me stesso e una per il franchise“, ha detto. “La prima, per il franchise, era che si tornasse ai reset, cosa che il franchise ha fatto prima di tutto con me. E io ho pensato: ‘Beh, dovete ...