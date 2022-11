Inter | cessioni solo dopo la Supercoppa | la posizione di Gosens

Leggi su intermagazine

(Di sabato 19 novembre 2022) Il punto sul mercato in uscita dell’Nessuna cessione fino allaItaliana contro il Milan. E’ questa l’indicazione di Simone Inzaghi alla società secondo l’edizione di Tuttosport in edicola oggi. “Non si fa peccato a pensare che, a meno di sorpresissime, l’manterrà tutti i giocatori bloccati fino al match dia Riad contro il Milan (18 gennaio) eche verrà assegnato il primo trofeo stagionale, verrà valutata ladi chi gioca meno. Inzaghi, in questa fase, vuole tenere tutti sulla corda e, a tal proposito, non sono sfuggite le parole pronunciate dall’allenatore a Bergamo su Gagliardini («A gennaio avrò di nuovo 4 mezzali. Gagliardini è tornato a stare bene e a meritarsi spazio che non sono riuscito a dargli»). Per ...