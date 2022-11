Benno Neumair | l' uomo che uccise i genitori a Bolzano è un freddo calcolatore o ha problemi di salute mentale? Attesa la sentenza

(Di sabato 19 novembre 2022) La pubblica accusa ha chiesto l'ergastolo per il 31enne diche ha ucciso i suoi, Petere Laura Perselli, e poi ha gettato i corpi nell'Adige. I difensori puntano sulla seminfermitàladella Corte d'Assise

"Erano omicidi annunciati". Lo ha detto il difensore di Benno Neumair, l'avvocato Angelo Polo, durante le conclusioni del processo davanti alla corte d'assise a Bolzano. Tutto il suo intervento è stato incentrato sulla patologia psichica della quale il suo assistito soffre. BOLZANO. 'Erano omicidi annunciati'. Lo ha detto oggi (18 novembre) il difensore di Benno Neumair, l'avvocato Angelo Polo, durante le conclusioni del processo davanti alla Corte d'assise a Bolzano per l'omicidio di Laura Perselli e Peter Neumair, di cui il figlio Benno è reo confesso.