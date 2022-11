Bagni pubblici | a Roma sono un miraggio Santori | “O sono rotti e fuori uso o promessi da anni”

(Di sabato 19 novembre 2022) Può sembrare un fatto secondario ma, in una città come, ad alta vocazione turistica, la disponibilità delle toilette non dovrebbe rappresentare un problema. Invece lo è, ed è anche grave. Premesso che se i ‘meno esperti’ entrando in un bar, chiedono del wc prima di aver consumato, la risposta è puntualmente: “Mi spiace ma è guasto”, per chi dovesse trovasi ad aver bisogno di un bagno, la situazione si fa abbastanza seria. Soprassediamo poi sulle, fortunatamente rare, file di Wc chimici, spesso allineate accanto ai monumenti storici.: “Ail Vespasiano è un: ouso ostatida ...

, Santori: "A Roma il Vespasiano è un miraggio: o sono rotti e fuori uso o sono stati promessi da anni " Un argomento, a differenza delle toilette, poco frequentato, soprattutto di ...Tra questi i. Da qui prende le mosse l'idea dell'Azienda USL di attaccare un adesivo in tutti ifemminili (ad esclusione delle degenze) delle strutture dell'Azienda per ... Parchi giochi e bagni pubblici affidati a un'impresa di Foggia per i prossimi tre anni Può sembrare un fatto secondario ma, in una città come Roma, ad alta vocazione turistica, la disponibilità delle toilette non dovrebbe rappresentare un problema. Invece lo è, ed è anche grave. Premess ...Santori: A Roma WC pubblici rotti, fuori uso, in parchi, capolinea, metro - “A Roma - dichiara Fabrizio Santori (nella foto) della Lega - il Vespasiano è ...