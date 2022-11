Atp Finals | Djokovic batte Fritz in semifinale | gli highlights

(Di sabato 19 novembre 2022) Novakraggiunge la finale delle Atpper l'ottava volta in carriera.vince in due set contro Taylorche se la gioca ...

Alledi Torino, Nole Djokovic sta contando sul sostegno di due tifosi speciali nel suo box insieme alla moglie Jelena: i figli Stefan e Tara , rispettivamente di 8 e 5 anni. Loro sono stati i ...Novak Djokovic raggiunge la finale delleper l'ottava volta in carriera. Djokovic vince in due set contro Taylor Fritz che se la gioca ...ATP FINALS - Taylor Fritz gioca il punto del torneo e lo fa nel momento chiave del tie-break, ma nemmeno questo basta per spezzare Djokovic: il video ...Il serbo accusa la stanchezza del match con Medvdedev, ma gioca il suo miglior tennis nei due tiebreak e chiude cinico e spietato come al solito.