Leggi su glieroidelcalcio

(Di sabato 19 novembre 2022) Gli eventi datati 19Lo storyteller di Sky lo ha citato nella puntata dedicata al ‘Maracanazo’ e in quella di ‘Roma 1968’. Il 19è il centesimo anniversario dalla nascita di Rajko Mitic. Nel Mondiale 1950 –come raccontato da Federico Buffa- si fece male durante l’ingresso in campo contro il Brasile e iniziò la partita dopo venti minuti… Era il commissario tecnico della Jugoslavia che cinquantaquattro anni fa contese all’Italia il titolo europeo. Era nato esattamente due decenni dopo Mario Gianni, che Gianfranco Civolani definì il miglior portiere di sempre della storia del Bologna, piazzandolo all’ottavo posto in una classifica dei 100 rossoblù di sempre stilata in un numero del Guerin Sportivo nel 2015. Con i felsinei celebrò tre scudetti e due volte la Coppa dell’Europa Centrale. E oggi ne avrebbe compiuti novanta Elio Ferrazzi, 166 ...