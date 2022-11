Sanlorenzo | numeri | forma E sostanza

Leggi su panorama

(Di venerdì 18 novembre 2022) Il sentimento comune dei costruttori di piccole, medie e grandi imbarcazioni è stato scritto in tutte le lingue del mondo. La nautica gode di ottima salute. I Saloni d’autunno hanno superato le aspettative in termini di contratti firmati e presenze. Il MetsTrade di Amsterdam, evento dedicato all’accessoristica e alla componentistica, non si vedeva così affollato e vitaminico da un bel po’ (fonti autorevoli riferiscono anche di un insolito cielo terso). Diciamolo pure senza peccare di presunzione: «L’Italia ha il suo bel merito. Nella partita deiè protagonista assoluta. Gioca in attacco. Segna. Vince». Lo schema non cambia: in campo scendono sempre innovazione, ricerca, genio e bellezza. Ebbene, uno dei più autorevoli interpreti di questo schema tattico è, cantiere ligure guidato dal Cav. Massimo Perotti. La prova, qualora non ...