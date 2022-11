Pizzette in padella | semplicissime da preparare | bastano solo 15 minuti

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 18 novembre 2022)in, si preparano in soli 15e sonoda: ottime per un aperitivo last-minute! Tantissime sono le ricette che spopolano sui social grazie anche all'inventiva di tantissimi content creator che hanno portato la loro passione sui social creando piatti gustosissimi e semplicissimi da replicare. Il segreto del successo di chi ama la cucina e vuole spopolare sui social è proprio questo: all'inizio i piatti semplici da replicare e che sembrano estremamente gustosi, sono perfetti per attirare persone nuove suo profilo. Se con il minimo sforzo si ottiene la massima resa, il contern creator diventa una persona di fiducia al quale affidarsi soprattutto in occasioni speciali quando si vogliono stupire i propri ospiti. Su Instagram circolano anche tantissime ricette che ...