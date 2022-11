Maria De Filippi scrive a Valerio Scanu | la lettera dopo il racconto sulla malattia

(Di venerdì 18 novembre 2022) Da qualche ora a questa parte non si fa altro che parlare della confessione diin una recente intervista. L’ex allievo di Amici sposerà il suo compagno a breve ma il percorso per arrivare alle nozze è stato a dir poco complicato a causa dellache l’ha colpito ai polmoni. Il ragazzo ha fatto sapere di aver subito una lunga operazione dove gli hanno asportato mezzo polmone. Una notizia a dir poco scioccante che avrebbe commosso la stessaDe, la quale avrebbe scritto e chiamato l’ex allievo.: ildellal’avventura ad Amici, la carriera diha avuto momenti di alti e bassi. Da Sanremo è incominciata una ...

Fortementein.com

La scelta di Soleil: Marco Cartasegna o Luca Onestini Durante quelle settimane nello studio diDesi respirava un'atmosfera davvero bollente che ha tenuto il pubblico con il fiato ...Successivamente è stata direttore artistico della squadra blu, in sostituzione di Miguel Bosè, nel programma di Amici dide. Nello stesso programma è stata anche giudice della fase ... Maria De Filippi confessa dopo anni: “Ecco perché non ho avuto figli” | motivazione inaspettata Il videogioco ha visto protagonisti gli avatar dei personaggi presenti in giuria: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli. A cogliere la sfida sono stati Maria de ...Maria De Filippi si è collegata con la casetta e ha informato i ragazzi che gli ultimi classificati nelle gare di ballo e canto della decima puntata andranno in sfida immediata, su proposta di Zerbi e ...