L’obesità infantile è un problema sociale e di alimentazione | anche a Napoli

(Di venerdì 18 novembre 2022) Comme stai sciupato.“Comme staie sciupato figlio mio…” oppure “Magna che te si fatto secco secco!”. Quante volte avete sentito queste parole dalle nonne o dalle zie che vi accoglievano in casa con una coppa di cioccolatini o caramelle? Io centinaia, lo ricordo benissimo, soprattutto quando da piccolo, magrolino ed emaciato venivo lasciato a casa dei parenti perché mia madre andava a lavorare, e le comari del pianerottolo me lo ripetevanose mi avevano incontrato il giorno prima. Mia nonna era la peggiore, lei ogni giorno mi faceva fare una passeggiata e mi comprava ‘a bella cosa. Ma non era colpa sua, a parte l’affetto per il nipote, lei aveva vissuto la fame vera, quella della guerra, quella che l’aveva costretta a mangiare le bucce delle patate o ad andare a comprare il pane a piedi a San Sebastiano al ...