Lazio | l’entourage di Luis Alberto | ‘Non si sente più a suo agio | troveremo una soluzione’ | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 18 novembre 2022) 2022-11-18 10:15:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Sembra arrivata al capolinea la storia trae la. Le parole al Corriere dello Sport di Miguel Alfaro – uno degli agenti della You First, che cura gli interessi dello spagnolo – danno l’esatta dimensione di come si stia consumando il divorzio tra il club e il calciatore: LA SITUAZIONE – “La situazione disarà gestita in base alla logica di quanto sta accadendo. Tutto è rispettabile e giustamente tocca all’allenatore decidere. Ma è anche rispettabile che un giocatore che fa già parte della storia del club, che ha vinto, che ha dato tanto e sta dando ancora tutto per la, non si senta a suoin una situazione come questa”. ...