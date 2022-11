L’Asl Benevento assume i sanitari precari in servizio durante la pandemia

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 18 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoA seguito della ricognizione operata dalper la verifica dei requisiti necessari per l’assunzione, senza concorso ordinario, dei lavoratoriche hanno prestatonel periodo più critico della, il direttore generale del, Gennaro Volpe, annuncia la pubblicazione dell’atto di assunzione a tempo indeterminato di 44 operatori della sanità. Si tratta nello specifico di: Infermieri, Operatori Socio, Farmacisti e Tecnici della Prevenzione. “Abbiamo adottato – dichiara il DG – nei tempi più brevi, tutti gli adempimenti propedeutici alla stabilizzazione dei lavoratori che hanno consentito alla nostra Azienda di attuare in urgenza tutte le azioni per affrontare ed arginare la ...