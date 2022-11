L’agente del giocatore spaventa la Lazio | “I cicli possono finire”

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 18 novembre 2022) Intervistato dal Corriere dello Sport, uno degli agenti di Luis Alberto ha svelato importanti risvolti per il suo futuro in maglia biancoceleste. Si tratta di Miguel Alfaro, uno dei rappresentanti della YouFirst, scuderia di calciatori che conta nel suo roster proprio il centrocampista spagnolo. Di seguito, le sue dichiarazioni in merito alla situazione del suo assistito, scontento per lo scarso impiego concesso dal tecnico Maurizio Sarri: “Rispettiamo le scelte dell’allenatore, è giusto che sia lui a decidere, ma è anche rispettabile che unche fa già parte della storia della, che ha vinto titoli, che ha dato e sta dando tutto ancora per la maglia, non si senta a suo agio in una situazione come questa. Per questo sia la società che noi vogliamo trovare un modo per non continuare a convivere con una situazione scomoda. Luis vuole ...