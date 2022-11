(Di venerdì 18 novembre 2022) , una ballad che, come accade sempre per i brani di Flavio, arriva senza giri di parole nè compromessi all’anima dell’ascoltatore Dopo aver annunciato l’unico grande concerto che lo vedrà protagonista il prossimo anno, il 9 giugno 2023 allo Stadio Olimpico di Roma, a quasi un anno dall’ultima release discograficaha deciso di tornare senza preavviso, regalando ai suoi fan nuova musica. È fuori ovunque oggi, venerdì 18 novembre, Non lo(Maciste Dischi/Artist First),del cantautore, prodotto da Federico Nardelli. Disponibile in streaming e in digital download. Un brano importante, che esce all’indomani di un annuncio che ha messo un grande tassello nella storia artistica e personale di, una ballad che, come accade sempre per i brani di ...

Cecilia Uzzo È un ritorno a sorpresa quello di, cheun nuovo singolo: " Non lo dire a nessuno " è disponibile (in streaming e in digital download) da venerdì 18 novembre per Maciste Dischi/Artist First. Nessun indizio, solo un ...Gazzelle pubblica il nuovo singolo Non lo dire a nessuno Alla fine Gazzelle non era un gruppo, come qualcuno pensava, ma l'alter-ego di un ragazzo che lavorava in una pizzeria al taglio e si era finalmente convinto a pubblicare le sue canzoni. L'anonimato ...Il 2023 è per Gazzelle l'anno di cantare insieme ai suoi fan come in un grande raduno, un'occasione per festeggiare gli anni, le lacrime e i sorrisi condivisi con il suo pubblico, in un luogo maestoso ...