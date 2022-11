De Bruyne e Modric i top nel ruolo | 5 consigli per il centrocampo al FantaMondiale

(Di venerdì 18 novembre 2022) Sono aperte le iscrizioni al Fantacampionato Mondiale Gazzetta! In palio auto, scooter e tanti altri premi! Gioca a solo 9,99

Non solo gli attaccanti, anche i centrocampisti possono spostare parecchio, in chiave fantacalcistica, soprattutto quelli che hanno attitudine al gol. Andiamo a scovarli, spulciando il listone di ...... Courtois; Dendoncker, Alderweireld, Vertonghen; Castagne, Witsel, Tielemans, Carrasco; De, ... CROAZIA (4 - 3 - 3) : Livakovic; Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Sosa;, Brozovic, Kovacic, ... Consigli Fantamondiale, i centrocampisti: De Bruyne e Modric top nel ruolo Marocco e Canada proveranno a sovvertire il pronostico ROMA (ITALPRESS) - Sono Belgio e Croazia le favorite d'obbligo per il passaggio del turno ...I migliori tiratori di calci d'angolo e punizioni che prenderanno parte al Mondiale di Qatar 2022ContentsI migliori tiratori di calci d'angolo e punizioni che prenderanno parte al Mondiale di Qatar 20 ...