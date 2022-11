Alfasigma | Roscani Fdi | ' Investire sul territorio significa dare possibilità anche ai giovani'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 18 novembre 2022) Roma, 18 nov. - (Adnkronos) - “è una di quelle aziende che ha deciso di continuare adsu questo, sull'Abruzzo, e questo è molto importantee soprattutto per le nuove generazioni, che vorrei rappresentare in Parlamento perchéaiformati di trovare lavoro e rimanere nel loro”. Così Fabio, deputato di Fratelli d'Italia, in occasione dell'inaugurazione del ‘Reparto sterile 4' dello stabilimento di Alanno di, in provincia di Pescara, avvenuta oggi. “Siamo sempre a fianco di quelle imprese che decidono die credere nel futuro di questa nazione”, conclude.