Vino | allarme nei supermercati | da non credere

Leggi su leggilo

(Di giovedì 17 novembre 2022), scatta l’neiitaliani per i consumi. Salgono i prezzi e le vendite crollano a -7%, ecco perchè. Ilè sicuramente uno dei prodotti made in Italy per eccellenza, che nel mondo porta in alto il nome del nostro Bel Paese, con vini bianchi e rossi rinomati per la loro qualità. Secondo L'articolo proviene da Leggilo.org.