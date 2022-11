Traffico Roma del 17-11-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 17 novembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sulla Grande Raccordo Anulare in aumento illungo la carreggiata esterna nel dettaglio tra l’autostrada-fiumicino e la diramazioneSud stesse condizioni non vuole interna dove non si escludono rallentamenti tra La Flaminia è lo svincolo A24intenso senza altri disagi sul tratto Urbano della A24 tra Viale Palmiro Togliatti e lo svincolo di Tor Cervara verso il intensa la circolazione anche su via del Foro Italico e nel particolare tra la galleria Giovanni XXIII via Salaria verso San Giovanni acittà più precisamente su via Prenestina prestare attenzione per la presenza di un incidente in prossimità di via Irpinia a San Giovanni lavori in corso Piazza Re didove si viaggia ...