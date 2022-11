Skriniar Inter | strada spianata per il rinnovo | tutti i dettagli

(Di giovedì 17 novembre 2022)per ildel difensore slovacco con la formazione nerazzurra:Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Milansarebbe intenzionato a continuare il proprio futuro calcistico all’, con la quale gli agenti lavorano per l’aumento di stipendio. L’offerta attuale è pari a 6 milioni più bonus l’anno, ma dall’entourage filtra l’intenzione di continuare a trattare a rialzo ancora per un po’. L'articolo proviene da Calcio News 24.

L'amministratore delegato avvicina il rinnovo del difensore, con lui pronti a firmare anche Dzeko e Darmian. La priorità è risolvere la questione del rinnovo di Milan: recentemente l'amministratore delegato avvicina il rinnovo del difensore, con lui pronti a firmare anche Dzeko e Darmian. Inter, Marotta sui rinnovi e su Skriniar Passato e presente "L'Italia prima era l'Eldorado del calcio, un giocatore veniva e finiva la sua carriera qui. Oggi le altre leghe…"