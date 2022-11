Shazam! Furia degli Dei | svelato il rating del sequel con star Zachary Levi

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 17 novembre 2022) Il filmDei, secondo le nuove indiscrezioni, sembra abbia ottenuto ilufficiale in vista della distribuzione nelle sale. Il filmDei sembra abbia ottenuto il suoufficiale: ilconsembra sia stato classificato come PG-13 in vista della distribuzione nelle sale americane previsto per il 17 marzo 2023. La notizia è emersa grazie al sito Films.com che motiva inoltre la classificazione sostenendo che nel film ci siano delle "sequenze di azione e violenza, e un linguaggio non adatto agli spettatori più giovani". La sceneggiatura di...