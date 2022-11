“Ragazzi | sto malissimo” Paura al GF Vip 7 La concorrente sparisce | “Dove è finita?” La scoperta

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 17 novembre 2022)del GF Vip 7 sta male. Ancora problemi all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Mercoledì 16 novembre Wilma Goich è risultata positiva al tampone Covid ed è stata messa in isolamento. Dopo Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita, anche la cantante ha preso il coronavirus. “In seguito ai quotidiani controlli medici, oggi Wilma Goich è risultata positiva al Covid-19. Laè in buone condizioni ed ha lasciato momentaneamente la Casa per essere isolata. Rientrerà appena possibile”, si legge nel comunicato diffuso dal Grande Fratello Vip. Leggi anche: “Ma chi sono quelli?”. Al GF Vip 7 persone misteriose all’improvviso. E si scopre tuttodel GF Vip 7 sta male. Giaele De Donà: “Ho la febbre” “Wilma, lo so per certo. Mi hanno detto di stare zitto ma lo sono ...