Non è appropriato La furia di Xi | come umilia Trudeau in mondovisione

(Di giovedì 17 novembre 2022) "Non è": così il presidente cinese Xi Jinping ha definito una presunta fuga di notizie relative ai dettagli del colloquio avuto con il premier canadese Justine lo ha fatto presente al diretto interessato, in un a margine abbastanza teso, ripreso dai giornalisti di Ctv News al G20 di Bali. "Tutto quello che abbiamo discusso è finito sui giornali, questo non è", afferma in inglese l'interprete di Xi, aggiungendo "e non è il modo in cui la discussione si è svolta". "Se c'è sincerità dalla vostra parte...", afferma ancora Xi, nella traduzione dell'interprete. "In Canada noi crediamo in un dialogo libero e aperto e continueremo a lavorare insieme in maniera costruttiva, ma ci saranno cose sui cui non saremo d'accordo", replica. L'interprete di Xi allora conclude: "Prima bisogna ...