Nel 2022 sale il livello medio di inglese in Italia | ma non per i più giovani

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 17 novembre 2022) È uscita l’edizionedell’Indice di Conoscenza dell’di EF Education First (English Proficiency Index, o EPI), un rapporto annuale che analizza ildiin 111 Paesi e regioni al mondo. I dati vengono raccolti su un campione di 2,1 milioni di persone che completano il test standardizzato e gratuito diEF SET. In base ai risultati dei test, l’EF EPI crea un punteggio da 1 a 800 che definisce la conoscenza media dell’in ciascun Paese e regione. Come sta l’in? Nel, l’deglini ha fatto un notevole passo in avanti. Con un aumento di 13 punti rispetto al 2020, l’è arrivata 32esima nella ...