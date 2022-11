Migliori app per gestire soldi e spese personali Android e iPhone

Leggi su navigaweb

(Di giovedì 17 novembre 2022) Lo smartphone può essere un eccellente assistente personale per tenere sotto controllo le, il bilancio familiare e i costi delle bollette in modo da sapere quanto si può spendere e quando sarebbe invece opportuno risparmiare, senza dover tenere un registro cartaceo o senza tenereconservati in giro per la casa (come nel famoso libretto postale, ormai decisamente uno strumento obsoleto). In questa guida vi mostreremo quali sono leapplicazioni gratuite pere perprogettate per organizzare le voci di spesa e capaci di creare automaticamente dei report e dei grafici sull'andamento finanziario, così da sapere sempre quantiescono ed entrano ogni mese nel budget famigliare. LEGGI ANCHE: Gestionali gratis e programmi di contabilita, personale o per ...