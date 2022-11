LIVE – Entella-Lucchese 5-3 ai rigori | Coppa Italia Serie C 2022 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di giovedì 17 novembre 2022) Latestuale di, match valido per gli ottavi di finale della. Tutto pronto al Comunale di Chiavari per la grande battaglia che vale il pass per i quarti di finale. Calcio d’inizio alle ore 18 di giovedì 17 novembre, chi avrà la meglio? Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F55-3 (26? Meazzi, 92? Romero) FINE PARTITA, VINCE L’5-3 Quarto rigore: Borra para il rigore di Tumbarello: 4-2 Quarto rigore ...